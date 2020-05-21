Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов

Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.
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