Госдума скорректирует начисление НДД и НДПИ
В понедельник законопроект одобрил профильный комитет нижней палаты парламента. Поправки предполагают уточнение и корректировку некоторых параметров начисления налогов.В источнике
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