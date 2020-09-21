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Накануне.Ru
Накануне.Ru

Госдума скорректирует начисление НДД и НДПИ

В понедельник законопроект одобрил профильный комитет нижней палаты парламента. Поправки предполагают уточнение и корректировку некоторых параметров начисления налогов.В источнике
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ПРАЙМ

Госдума рассмотрит в I чтении проект о льготе по НДПИ для «Роснефти» по Приобке

ПРАЙМ21 сентября в 17:18
Взгляд.ру

Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Взгляд.ру21 сентября в 15:00
ТАСС

Комитет Госдумы одобрил законопроект об инвестконтракте для Приобского месторождения

ТАСС21 сентября в 06:13
Накануне.Ru

Госдума скорректирует начисление НДД и НДПИ

Накануне.Ru21 сентября в 07:04
VSE42.RU

Минфин захотел предоставить «Роснефти» ежегодные льготы в 46 млрд руб

VSE42.RU21 сентября в 05:09
Finam.Ru

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о льготах для «Роснефти»

Finam.Ru21 сентября в 05:17
ИА Клерк.Ру

Минфин планирует получить 200 млрд рублей от корректировки НДД. Проект уже в Госдуме

ИА Клерк.Ру21 сентября в 02:58

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Известия18:16
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru22 сентября в 08:51
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Челси — Барнсли 6:0

Параллельно в «Лестере» местный одноименный клуб принимает «Арсенал» из Лондона. Там после стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0.
ProstoProSportвчера в 15:32

Range Rover Velar получил новые моторы и системы

Базовым станет 2,0-литровый Ingenium D200 с отдачей в 199 л.с. Интерьер внедорожника также получил новую информационно-развлекательную систему Pivi в двух вариантах: стандартный и продвинутый.
32CARS.ruвчера в 06:35

«Нафтогаз Украины» внезапно оказался глубоко убыточной компанией

Киев, 23 сентября 2020, 12:03 — REGNUM Консолидированный чистый убыток группы «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн, говорится в промежуточной финансовой отчетности компании.
REGNUMвчера в 05:03

Пандемия снизила долговую нагрузку россиян впервые за пять лет

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова рассказала, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции закредитованность граждан сократилась впервые с 2015 года.
Вечерняя Москва19:54

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Венерианские хроники: ближайшая к Земле планета в массовой культуре

Живопись "Молнии на Венере", Уолтер Майерс Изображений Венеры–богини в мировой живописи не в пример больше изображений Венеры–планеты, но первые читателям "ДП", надеемся, и так неплохо известны, поэтому сфокусируемся на космосе.
DP.RU22 сентября в 05:47

Командующий ВВО проинспектировал объекты ТОФ на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 24 сентября 2020, 02:53 — REGNUM Командующий Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко в ходе инспекторской поездки проверил ход строительства объектов подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке.
REGNUM19:53