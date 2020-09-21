Почему «Новые мутанты» — плохой, но достойный финал для «Людей Икс»?

Иронично, что теперь историю о людях-мутантах продолжат создатели «Мстителей» — и во многом поэтому фильм «Новые мутанты» из потенциальной трилогии обернулся неудавшимся спин-оффом.