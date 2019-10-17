Общество
Наша версияГосдума случайно добавила бизнесу налогов на миллиарды рублей
Принятые депутатами Госдумы и подписанные главой государства поправки к Налоговому кодексу позволят взимать с бизнеса дополнительные налоги на сотни миллиардов и триллионы рублей, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
В министерстве признали наличие «неточности» и прорабатывают внесение поправок в принятый закон, чтобы избежать его неясной интерпретации. Глава РСПП Александр Шохин «выразил озабоченность одной из формулировок» поправок к статье 378.2 Налогового кодекса (НК), принятых в прошлом месяце.Коммерсантъвчера в 18:21
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Бизнесу чуть не доначислили сотни миллиардов налога на имущество по ошибочной поправке
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 23:33
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Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
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Политика
Экс-сотрудникам ФСБ ограничат выезд за рубеж
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Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
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