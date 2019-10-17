Общество

Наша версияНаша версияГосдума случайно добавила бизнесу налогов на миллиарды рублей

Принятые депутатами Госдумы и подписанные главой государства поправки к Налоговому кодексу позволят взимать с бизнеса дополнительные налоги на сотни миллиардов и триллионы рублей, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество

В министерстве признали наличие «неточности» и прорабатывают внесение поправок в принятый закон, чтобы избежать его неясной интерпретации. Глава РСПП Александр Шохин «выразил озабоченность одной из формулировок» поправок к статье 378.2 Налогового кодекса (НК), принятых в прошлом месяце.
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Госдума нечаянно прибавила триллион налогов

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Бизнесу чуть не доначислили сотни миллиардов налога на имущество по ошибочной поправке

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Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество

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Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 09:40, Ашберн
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Макгрегор принял вызов боксера вместо боя с Хабибом С Конором никогда не знаешь Миллионы людей хотели бы видеть Конора снова в октагоне, миллионы верят, что он снова может стать лучшим, но реальность такова, что он не выиграл ни одного боя за последние три года и превратился в «сытого кота» и продавца фирменного виски.
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