Общество
Наша версияГосдума случайно добавила бизнесу налогов на миллиарды рублей
Принятые депутатами Госдумы и подписанные главой государства поправки к Налоговому кодексу позволят взимать с бизнеса дополнительные налоги на сотни миллиардов и триллионы рублей, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
В министерстве признали наличие «неточности» и прорабатывают внесение поправок в принятый закон, чтобы избежать его неясной интерпретации. Глава РСПП Александр Шохин «выразил озабоченность одной из формулировок» поправок к статье 378.2 Налогового кодекса (НК), принятых в прошлом месяце.Коммерсантъвчера в 18:21
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Бизнесу чуть не доначислили сотни миллиардов налога на имущество по ошибочной поправке
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 23:33
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