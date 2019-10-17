Экономика
Lenta.ruГосдума случайно добавила налогов на триллион рублей
Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей. В Минфине признали проблему и сейчас работают над тем, чтобы исправить ситуацию, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
В министерстве признали наличие «неточности» и прорабатывают внесение поправок в принятый закон, чтобы избежать его неясной интерпретации. Глава РСПП Александр Шохин «выразил озабоченность одной из формулировок» поправок к статье 378.2 Налогового кодекса (НК), принятых в прошлом месяце.Коммерсантъвчера в 18:21
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«Ъ»: бизнес предупредил Силуанова о рисках роста налоговой нагрузки из-за спорной поправки
Будущее России. Национальные проекты02:49
Бизнесу чуть не доначислили сотни миллиардов налога на имущество по ошибочной поправке
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 23:33
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Руденя выступил с рядом инициатив в рамках реализации нацпроекта
С рядом инициатив в рамках реализации национального проекта "здравоохранение" выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
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Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.
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В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
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Как известно, Китай является не является такой же свободной страной, как и США, и раньше китайские дипломаты могли легко выбираться в более открытое общество в любой момент.
ГЛАС.RU вчера в 17:17
Экономика
ЦБ предложил блокировать счета до решения суда
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Дорогами принцессы Дианы: Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Лахор
Утром 17 октября герцоги прилетели в Лахор. Кейт и Уильям вышли из самолета бодрые и улыбчивые. Принцу пришлось немного подождать супругу.
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Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп сообщил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сорвалась на встрече с ним и ушла до ее завершения.
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Происшествия
В СК раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100
Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис пояснил, из-за чего погибли большинство пассажиров самолета SSJ 100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево".
Газета.Ru 04:36
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
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Lenta.ru 01:41
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Газета.Ru 03:07
Происшествия
Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО
Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Lenta.ru 04:07
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Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
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OAnews вчера в 15:00
Происшествия
Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Егора Лесных
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Общество
Только 1 из 100 тюльпанов, купленных на рынке в Амстердаме, зацветает
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Planet Today 03:19
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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ТМК в 3 квартале снизила отгрузку труб на 8%
Общий объем отгрузки труб ТМК в 3 квартале 2019 года снизился на 8% по сравнению со 2 кварталом и составил 941 тыс. тонн, сообщает компания.
Finam.Ru вчера в 03:24
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Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Армия и оружие
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
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Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
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РБК 04:27
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Военное дело вчера в 09:00