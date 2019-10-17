Общество

Lenta.ruLenta.ruГосдума случайно добавила налогов на триллион рублей

Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей. В Минфине признали проблему и сейчас работают над тем, чтобы исправить ситуацию, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество

В министерстве признали наличие «неточности» и прорабатывают внесение поправок в принятый закон, чтобы избежать его неясной интерпретации. Глава РСПП Александр Шохин «выразил озабоченность одной из формулировок» поправок к статье 378.2 Налогового кодекса (НК), принятых в прошлом месяце.
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Госдума нечаянно прибавила триллион налогов

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Бизнесу чуть не доначислили сотни миллиардов налога на имущество по ошибочной поправке

Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 23:33

Российский бизнес едва не получил многомиллиардные платежи по налогу за имущество из-за неясной поправки в Налоговый кодекс

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Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей

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Минфин пообещал исправить неточности, грозившие бизнесу ростом налогов на миллиарды рублей

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Бизнесу РФ грозят триллионные убытки из-за спорной поправки в НК

News.ru06:21

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество

Коммерсантъвчера в 18:21
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В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

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Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
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Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Политика

В Европарламенте призвали остановить переговоры о членстве Турции в ЕС

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Происшествия

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Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
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МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Коммерсантъ 04:23
Политика

Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 12:16
Общество

Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно

Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Коммерсантъ 11:31
Армия и оружие

Срок сдачи подлодки «Казань» сдвинули

Головную подводную лодку проекта 885М «Казань» сдадут флоту не раньше конца 2020 года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Взгляд.ру 11:59
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Армия и оружие

Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
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Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru 11:30
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом

На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.
РЕН ТВ 09:07
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Главу администрации Новочеркасска арестовали

Российская газета 03:52
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Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике

В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
3DNews 15 октября в 15:21
Армия и оружие

Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными

Переговоры о возможности проезда велись на протяжении семи часов, но завершились безрезультатно, после чего конвой уехал.
Lenta.ru 12:06
Шоу-бизнес

Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Напомним, что Дарья и Ставрос начала встречаться в конце 2017 года, вскоре после того, как Дарья развелась с Романом Абрамовичем.
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Владимиру Путину вручили медаль «Столетие ВГИКа»

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Происшествия

В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
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Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
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Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко

Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.
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Макгрегор и Эдгар хотят встретиться в бою в декабре

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор согласился провести поединок с Фрэнки Эдгаром в декабре.
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Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit

Саммит Евросоюза одобрил новое соглашение по Brexit. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 17 октября.
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Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

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СМИ узнали о приглашении Кудрина и Зубкова в суд по делу Пугачева

Главу Счетной палаты Алексея Кудрина и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова пригласили в суд Парижа выступить на слушаниях по делу бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
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Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
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Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
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«Идеальный» молодёжный смартфон Honor доступен для предзаказа

iXBT.com 15 октября в 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
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