Общество
Lenta.ruГосдума случайно добавила налогов на триллион рублей
Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей. В Минфине признали проблему и сейчас работают над тем, чтобы исправить ситуацию, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
В министерстве признали наличие «неточности» и прорабатывают внесение поправок в принятый закон, чтобы избежать его неясной интерпретации. Глава РСПП Александр Шохин «выразил озабоченность одной из формулировок» поправок к статье 378.2 Налогового кодекса (НК), принятых в прошлом месяце.Коммерсантъвчера в 18:21
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Бизнесу чуть не доначислили сотни миллиардов налога на имущество по ошибочной поправке
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 23:33
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Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Политика
В Европарламенте призвали остановить переговоры о членстве Турции в ЕС
Евросоюз должен заморозить процесс переговоров по вопросу вступления Турции в ЕС, заявил 17 октября глава Европарламента Давид Сассоли.
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
Политика
МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
Общество
Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно
Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Армия и оружие
Срок сдачи подлодки «Казань» сдвинули
Головную подводную лодку проекта 885М «Казань» сдадут флоту не раньше конца 2020 года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом
На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.
Происшествия
Главу администрации Новочеркасска арестовали
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
Армия и оружие
Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными
Переговоры о возможности проезда велись на протяжении семи часов, но завершились безрезультатно, после чего конвой уехал.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Напомним, что Дарья и Ставрос начала встречаться в конце 2017 года, вскоре после того, как Дарья развелась с Романом Абрамовичем.
Происшествия
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Происшествия
Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко
Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.
Единоборства
Макгрегор и Эдгар хотят встретиться в бою в декабре
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор согласился провести поединок с Фрэнки Эдгаром в декабре.
Политика
Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit
Саммит Евросоюза одобрил новое соглашение по Brexit. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 17 октября.
Общество
СМИ узнали о приглашении Кудрина и Зубкова в суд по делу Пугачева
Главу Счетной палаты Алексея Кудрина и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова пригласили в суд Парижа выступить на слушаниях по делу бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
Гаджеты