В министерстве признали наличие «неточности» и прорабатывают внесение поправок в принятый закон, чтобы избежать его неясной интерпретации. Глава РСПП Александр Шохин «выразил озабоченность одной из формулировок» поправок к статье 378.2 Налогового кодекса (НК), принятых в прошлом месяце.

с чего всё началось

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