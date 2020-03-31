Коронавирус

Вести.RuВести.RuГосдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП). Это важное антикризисное решение, эта мера сохранится.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих, в том числе, подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
РБК08:33

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Сенаторы поддержали снижение до 15% соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Российская газета11:02

Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Вечерняя Москвавчера в 14:28

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Вести.Ru06:03

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

РЕН ТВ04:14

Госдума сокращает страховые взносы для бизнеса

REGNUM03:54

Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

РБК08:33

Бюджетный комитет ГД одобрил снижение до 15% соцвзносов для малого и среднего бизнеса

ПРАЙМвчера в 14:21
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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Политика

Алексей Пичугин подал третье прошение о помиловании

BFM.ru 06:28
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru вчера в 01:42
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия 29 марта в 16:22
Общество

В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
РБК 09:06
Шоу-бизнес

Певица Жасмин вылечилась от коронавируса

Российская певица Жасмин в ходе «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала, что переболела коронавирусом.
Взгляд.ру 08:32
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Политика

США предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
ТАСС 11:21
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Петербурге сократили время работы метрополитена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 11:46
Общество

Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город

На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
РБК 10:27
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Здоровье

В Саратове перинатальный центр могут перепрофилировать под госпиталь для зараженных коронавирусом

Версия-Саратов 08:42
Религия

Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
ТАСС 11:13
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Общество

Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве

Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.
Lenta.ru 11:23
Футбол

Черчесов заявил, что не вызвал бы в сборную России Кокорина и Мамаева

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в национальную сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Нева Спорт 10:32
Происшествия

У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус

Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию.
Piter.tv 11:13
Армия и оружие

В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник

В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник. Это случилось ночью 31 марта к югу от Триполи.
Piter.tv 08:32
Политика

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом и перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате", сообщил во вторник офис главы украинского государства.
РИА Новости 10:42
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Происшествия

Липецкие СМИ анонсировали отставку главного спасателя региона

Главный спасатель региона отказался комментировать информацию о своей возможной отставке.
РБК Черноземье 08:05
Общество

Башкирия перешла на режим полной самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров официально объявил о режиме полной самоизоляции. Он будет действовать с 20.00 для всех городов республики.
Реальное время 04:05
Наука

Влажный воздух назвали оружием против коронавируса

При высокой влажности воздуха коронавирус гораздо медленнее передается от больных к здоровым, а организм справляется с ним значительно лучше.
Экспресс газета 10:31
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Художник, скрывающийся под ником ultraraw26, в своем Instagram-аккаунте показал, как может выглядеть Мститель "на двух колесах" в исполнении Ривза.
Российская газета 08:37
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Финансы

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Известия 05:24
Единоборства

Украинский боксёр Чухаджян заразился гепатитом А в бою с россиянином

Metaratings 10:15
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