с чего всё началось

Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП). Это важное антикризисное решение, эта мера сохранится.

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Происшествия В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Политика Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.

Общество В Грузии запретили продажу алкоголя Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Политика США предложили создать в Венесуэле временное правительство Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Религия Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Общество Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Общество Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.

Политика Зеленский провел телефонный разговор с Меркель Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом и перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате", сообщил во вторник офис главы украинского государства.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Общество Башкирия перешла на режим полной самоизоляции Глава Башкирии Радий Хабиров официально объявил о режиме полной самоизоляции. Он будет действовать с 20.00 для всех городов республики.

Наука Влажный воздух назвали оружием против коронавируса При высокой влажности воздуха коронавирус гораздо медленнее передается от больных к здоровым, а организм справляется с ним значительно лучше.