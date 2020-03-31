Коронавирус
Вести.RuГосдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%
Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП). Это важное антикризисное решение, эта мера сохранится.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих, в том числе, подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.РБК08:33
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Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Вечерняя Москвавчера в 14:28
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Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Общество
В Грузии запретили продажу алкоголя
Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
Шоу-бизнес
Певица Жасмин вылечилась от коронавируса
Российская певица Жасмин в ходе «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала, что переболела коронавирусом.
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Политика
США предложили создать в Венесуэле временное правительство
Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Петербурге сократили время работы метрополитена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город
На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Здоровье
В Саратове перинатальный центр могут перепрофилировать под госпиталь для зараженных коронавирусом
Религия
Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Общество
Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве
Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.
Футбол
Черчесов заявил, что не вызвал бы в сборную России Кокорина и Мамаева
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в национальную сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Происшествия
У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус
Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию.
Армия и оружие
В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник
В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник. Это случилось ночью 31 марта к югу от Триполи.
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом и перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате", сообщил во вторник офис главы украинского государства.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Происшествия
Липецкие СМИ анонсировали отставку главного спасателя региона
Главный спасатель региона отказался комментировать информацию о своей возможной отставке.
Общество
Башкирия перешла на режим полной самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров официально объявил о режиме полной самоизоляции. Он будет действовать с 20.00 для всех городов республики.
Наука
Влажный воздух назвали оружием против коронавируса
При высокой влажности воздуха коронавирус гораздо медленнее передается от больных к здоровым, а организм справляется с ним значительно лучше.
Кино
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Художник, скрывающийся под ником ultraraw26, в своем Instagram-аккаунте показал, как может выглядеть Мститель "на двух колесах" в исполнении Ривза.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.