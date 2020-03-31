Коронавирус

ИА Клерк.РуИА Клерк.РуГосдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении. Но снижение касается только части зарплат, превышающей МРОТ.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих, в том числе, подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
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