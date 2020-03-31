Коронавирус
ИА Клерк.РуГосдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса
Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении. Но снижение касается только части зарплат, превышающей МРОТ.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих, в том числе, подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.РБК08:33
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Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Вечерняя Москвавчера в 14:28
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Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Происшествия
На Украине погиб крупный бизнесмен Федор Шпиг
Украинский предприниматель и банкир Федор Шпиг погиб во вторник результате ДТП на трассе Киев — Чоп.
Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Игры
Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted
В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Шоу-бизнес
Певица Алекса рассталась с женихом
31-летняя Алекса весьма скрытна во всем, что касается личной жизни.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток
Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
Персонал больницы в Коммунарке проверят на коронавирус
С главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого обнаружили коронавирус, контактировал весь медицинский персонал.
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Политика
США предложили создать в Венесуэле временное правительство
Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
В письме, направленном тремя членами фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ в адрес руководства ЕС, звучит призыв заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, проводимой Москвой, передает РИА Новости.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
Экономика
Эксперты прогнозируют дефицит бюджета РФ на уровне 1,8% ВВП
В 2020 году дефицит федерального бюджета РФ составит 1,8% ВВП, подсчитали в Институте экономики роста имени Столыпина и Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.
Транспорт
Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля
Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
Энергетика
Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийского уровня
Аналитики связывают это с рекордными остатками в подземных хранилищах после мягкой зимы и ростом поставок сжиженного природного газа.
Общество
США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса
Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Политика
Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано
Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое
Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Общество
В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
Общество
Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса
Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции могут предотвратить быстрый рост числа зараженных в стране, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Происшествия
В Александровской больнице приостановили прием пациентов
В Петербурге Александровская больница временно приостановила работу, сообщает издание 78.ru.
Общество
В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19
В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19.
Происшествия
В Курской области на обсервации находятся 325 человек
В изоляции на дому находятся 325 человек. Они недавно прибыли из-за границы. Госпитализирован один пациент с подозрением на коронавирус.
Политика
Путин призвал информировать людей о ситуации с коронавирусом
Ответом на провокации и злонамеренные домыслы о коронавирусе должны стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и принимаемых мерах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Политика
Россия станет тихой гаванью для капитала, считают журналисты из США
Россия лучше других стран подготовилась к затяжному кризису, который возможен из-за распространения коронавируса, поэтому может стать тихой гаванью для спасения капитала.
Происшествия
В российском регионе умер первый пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице Перми умер первый пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией.
Общество
Князь Монако излечился от коронавируса
Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя княжеского дворца.