Коронавирус
ИА Клерк.РуГосдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса
Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении. Но снижение касается только части зарплат, превышающей МРОТ.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих, в том числе, подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.РБК08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Вечерняя Москвавчера в 14:28
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 18:16, Ашберн
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Армия и оружие
В Ливийской армии назвали общие потери иностранных наемников ПНС
Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад Мисмари раскрыл общие потери иностранных наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии.
Общество
В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
«Яндекс» проанализировал уровень соблюдения самоизоляции в России
Наиболее высокий уровень соблюдения режима самоизоляции в городах с населением выше 1 млн человек в России наблюдается в Нижнем Новгороде (3,7).
Общество
Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в свете пандемии COVID-19 приняла решение запретить вывоз из ЕАЭС ряда продуктов, в том числе гречки, ржи, риса, семян подсолнечника, до 30 июня, говорится в сообщении комиссии.
Шоу-бизнес
Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца
Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
Экономика
«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы
"Роснефть" остановила работу в Венесуэле и начала продавать активы.
Общество
В Новосибирской области вводят режим самоизоляции
Власти НСО приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона из-за распространения коронавирусной инфекции.
Наука
Умение животных считать повышает их способность к выживанию
Умение считать помогает добыть пропитание, найти себе пару, вернуться домой и защититься от врагов.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области покидает свой пост
Губернатор Дмитрий Азаров объявил об отставке министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, сообщает в facebook телеканал «Самара-ГИС».
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Происшествия
В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения самоизоляции
Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении 33-летней женщины и 37-летнего мужчины, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Политика
Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций
Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Политика
Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Общество
Московская мэрия выпустила приложение для отслеживания граждан во время карантина
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Экономика
Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты
Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
Общество
Уральский суд впервые в России вынес вердикт по видеозвонку в WhatsApp
Невьянский городской суд Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело по видеозвонку в мессенджере WhatsApp.
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Экономика
Потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей
В случае полного соблюдения указа о нерабочей неделе российский бизнес может потерять около триллиона рублей.
Спорт