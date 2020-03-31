с чего всё началось

Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении. Но снижение касается только части зарплат, превышающей МРОТ.

Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

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