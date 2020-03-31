Коронавирус

ИА Клерк.РуИА Клерк.РуГосдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении. Но снижение касается только части зарплат, превышающей МРОТ.
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих, в том числе, подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
РБК08:33

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Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

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Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

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Соцвзносы для малого и среднего бизнеса снизились вдвое

Газета.Ru04:52

Бюджетный комитет ГД одобрил снижение до 15% соцвзносов для малого и среднего бизнеса

ПРАЙМвчера в 14:21
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В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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«Яндекс» проанализировал уровень соблюдения самоизоляции в России

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Экономика

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"Роснефть" остановила работу в Венесуэле и начала продавать активы.
РИА Новости 28 марта в 16:50
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В Новосибирской области вводят режим самоизоляции

Власти НСО приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
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Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения самоизоляции

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении 33-летней женщины и 37-летнего мужчины, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
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Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций

Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
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Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
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Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
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От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

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Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
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Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Экономика

Потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей

В случае полного соблюдения указа о нерабочей неделе российский бизнес может потерять около триллиона рублей.
Lenta.ru 17:47
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The Outer Worlds доберётся до Nintendo Switch уже 6 июня

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