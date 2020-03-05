Общество
РИА НовостиГосдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию. Сейчас по закону пенсионный возраст поэтапно повышается у мужчин до 65 лет, у женщин — до 60.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.Российская газета05:31
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