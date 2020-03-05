с чего всё началось

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию. Сейчас по закону пенсионный возраст поэтапно повышается у мужчин до 65 лет, у женщин — до 60.

Здоровье В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Политика Путин предложил Эрдогану не разрушать российско-турецкие отношения Обращаясь к турецкому лидеру Путин отметил, что на переговорах нужно «обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день» в сирийской провинции Идлиб, где произошли военные столкновения между турецкой армией и подразделениями правительственных войск Сирии.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Происшествия Калужанин осуждён за одобрение теракта в архангельском УФСБ Уголовное дело в отношении калужанина было возбуждено из-за его комментария к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ России 31 октября 2018 года — Любшин в двух своих комментариях высказал одобрение действиям несовершеннолетнего подрывника.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Происшествия В ДТП в Липецкой области погибли три человека Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.

Общество В Петербурге 700 студентов отправили на карантин из-за коронавируса В Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Общество Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 млн Ныне не действующая российская компания "Когалымавиа" подала иск против Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием компенсировать ущерб на сумму $201 млн из-за авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове.

Политика МИД: Россия последовательно сокращает свой ядерный арсенал Россия, участвующая в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), последовательно сокращает свой ядерный арсенал, соблюдает все положения договора и призывает других участников подтвердить свои обязательства по нему.

Общество Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала открытое обращение к президенту, в котором попросила создать "действенную систему защиты судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа".