с чего всё началось

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.

Экономика На панике из-за коронавируса заработали 50 миллиардов долларов За неделю с 24 февраля по 3 марта, в которую из-за паники по поводу распространения коронавируса произошел обвал мировых рынков, ставящие на понижение спекулянты заработали более 50 миллиардов долларов.

Общество В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Авто Российский авторынок в феврале снизился на 2% Лидерство на авторынке России удерживает отечественный АВТОВАЗ, который по итогам прошлого месяца реализовал 25 002 автомобиля LADA (-7%).

Финансы Курс евро поднялся выше 75 рублей Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.

Происшествия Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу.

Биатлон Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Политика Мишустин уволил Сторчака с поста замминистра финансов Премьер Михаил Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов в связи с переходом на другую работу.

Биатлон Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.

Общество Салют в честь годовщины смерти Сталина попал на видео Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал активистов, которые решили устроить в Екатеринбурге праздничный салют в честь дня смерти лидера СССР Иосифа Сталина.

Шоу-бизнес Алексей Панин эмигрирует из России Есть женщина, которую любишь, а с мужиками -- это такой приятный бонус, признался Алексей Панин и решил уехать туда, где на такие отношения смотрят сквозь пальцы.