Общество

Российская газетаРоссийская газетаГосдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон
, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета05:31

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