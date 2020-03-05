Общество
РИА НовостиГосдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию. Сейчас по закону пенсионный возраст поэтапно повышается у мужчин до 65 лет, у женщин - до 60.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.Российская газета05:31
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Футбол
Тер Штеген может перейти в «Ювентус»
В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.
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Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Двадцать пятый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесли в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Политика
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Путин отметил, что всегда есть темы для разговора, но обострение ситуации в Идлибе требует прямого разговора лично с Эрдоганом.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Биатлон
В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов пришел на шоу Максима Галкина в кроссовках за €1500
Стас Михайлов, который стал гостем YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», удивил дороговизной своей обуви.
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Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Биатлон
Биатлонистки сборной России завоевали Кубок наций в зачете Кубка IBU
Женская сборная России по биатлону выиграла Кубок наций в зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2019/20 после спринта на заключительном этапе, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Космос
Астрономы предполагают, что Млечный Путь искажает галактика-спутник
Астрономы предполагают, что это может быть галактика в Стрельце — карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути.
Шоу-бизнес
Экс-теннисист Евгений Кафельников обвинил дочь Алесю в постоянной лжи
Евгений Кафельников рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с дочерью Алесей, которые являются довольно сложными.
Экономика
Долговое равенство: мужчины и женщины сравнялись по кредитным дефолтам
Эксперты связывают уравнение дефолтных задолженностей с уменьшением разрыва в оплате труда мужчин и женщин.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Футбол
Форвард «Монпелье» Делор: «Паредес вёл себя как телохранитель Неймара»
Нападающий "Монпелье" Анди Делор рассказал о поведении полузащитника "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредеса в одном из недавних матчей.
Общество
В России изменят систему оплаты больничных, декретов и отпусков
Минтруд РФ готовит соответствующий законопроект, сообщают «Известия».
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Спорт
Немецкому журналисту Зеппельту отказали в выдаче российской визы
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт заявил, что ему не дали российскую визу.
Общество
Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса
Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
Общество
В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса
Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Футбол
«Спартак» подаст жалобу на судейство Иванова в матче с ЦСКА
Московский «Спартак» намерен подать жалобу на работу главного арбитра Сергея Иванова в матче четвертьфинала Кубка России с ЦСКА (3:2 дополнительное время).
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.