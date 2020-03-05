Общество

РИА НовостиРИА НовостиГосдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию. Сейчас по закону пенсионный возраст поэтапно повышается у мужчин до 65 лет, у женщин - до 60.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон
, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета05:31

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Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Агентство Москва04:53

Негосударственные пенсии будут выплачивать на пять лет раньше

Право.ру05:12

Госдума приняла закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

ТАСС04:59

Госдума приняла закон о выплате негосударственных пенсий

Парламентская газета04:59

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Российская газета05:31

Снижается возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии

Государственная Дума РФ04:53

Володин: ранние выплаты негосударственных пенсий помогут предпенсионерам

REGNUM05:08
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Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

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Стас Михайлов пришел на шоу Максима Галкина в кроссовках за €1500

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Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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Общество

Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес

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Газета.Ru 10:34
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В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Газета.Ru 07:17
Биатлон

Биатлонистки сборной России завоевали Кубок наций в зачете Кубка IBU

Женская сборная России по биатлону выиграла Кубок наций в зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2019/20 после спринта на заключительном этапе, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
РИА Новости 05:51
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

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Астрономы предполагают, что Млечный Путь искажает галактика-спутник

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Машины и Механизмы вчера в 16:58
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Экс-теннисист Евгений Кафельников обвинил дочь Алесю в постоянной лжи

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Долговое равенство: мужчины и женщины сравнялись по кредитным дефолтам

Эксперты связывают уравнение дефолтных задолженностей с уменьшением разрыва в оплате труда мужчин и женщин.
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Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»

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Нападающий "Монпелье" Анди Делор рассказал о поведении полузащитника "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредеса в одном из недавних матчей.
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В России изменят систему оплаты больничных, декретов и отпусков

Минтруд РФ готовит соответствующий законопроект, сообщают «Известия».
Mockva.ru вчера в 19:35
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Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
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Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Спорт

Немецкому журналисту Зеппельту отказали в выдаче российской визы

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт заявил, что ему не дали российскую визу.
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Общество

Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса

Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
News.ru 06:12
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В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса

Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Ореанда-Новости вчера в 14:00
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Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США

Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
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ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 03 марта в 13:41
Футбол

«Спартак» подаст жалобу на судейство Иванова в матче с ЦСКА

Московский «Спартак» намерен подать жалобу на работу главного арбитра Сергея Иванова в матче четвертьфинала Кубка России с ЦСКА (3:2 дополнительное время).
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Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Известия 08:48
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