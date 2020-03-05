с чего всё началось

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию. Сейчас по закону пенсионный возраст поэтапно повышается у мужчин до 65 лет, у женщин - до 60.

Футбол Тер Штеген может перейти в «Ювентус» В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.

Биатлон В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Общество Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.

Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.

Биатлон Биатлонистки сборной России завоевали Кубок наций в зачете Кубка IBU Женская сборная России по биатлону выиграла Кубок наций в зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2019/20 после спринта на заключительном этапе, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".

Происшествия В ДТП в Липецкой области погибли три человека Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Общество В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.

Общество Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.

Общество В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Здоровье ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.