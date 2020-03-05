с чего всё началось

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

Здоровье Медики рассказали, кому обязательно нужно есть сало Вы принесёте неоценимую пользу своему организму, употребляя в пищу каждый день небольшой кусочек сала с чесноком и ржаным хлебом.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.

Космос Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.

Футбол Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.

Экономика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.

Общество Италия выделяет €7,5 млрд на борьбу с коронавирусом Правительство Италии постановило выделить €7,5 млрд на поддержку компаний и населения из-за распространения коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Джузеппе Конте.

Политика Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.

Политика Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.

Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.

Политика Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.

Биатлон МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.

Общество Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.