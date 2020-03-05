Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон
, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета05:31

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Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

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