Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Читать в источнике
Комментировать209
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон
, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета05:31

Подробнее о событии

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Российская газета05:31

Снижается возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии

Государственная Дума РФ04:53

Госдума приняла закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

ТАСС04:59

Госдума приняла закон о выплате негосударственных пенсий

Парламентская газета04:59

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Агентство Москва04:53

Негосударственные пенсии будут выплачивать на пять лет раньше

Право.ру05:12

Володин: ранние выплаты негосударственных пенсий помогут предпенсионерам

REGNUM05:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Российская газета 06:27
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавит российский прокат

Газета.Ru 04:54
Общество

В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом

В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Новая газета 04:48
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована звезда «Девчат» Инна Макарова

Легендарная советская, российская актриса Инна Макарова, Надя из культовой лирической комедии "Девчата", госпитализирована в одну из московских больниц.
Российская газета вчера в 11:09
Общество

Сотрудник РФС, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии

Сотрудник РФС Давид Беров, который заболел коронавирусом, заявил, что не испытывает проблем со здоровьем.
Советский спорт 06:27
Общество

Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина

Президент Украины Владимир Зеленский встретил после карантина эвакуированных из китайской Ухани украинцев и иностранцев, которые две недели находились на карантине в медцентре посёлка Новые Санжары в Полтавской области.
RT на русском 06:13
Армия и оружие

Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17

Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на Востоке Украины 17 июля 2014 года.
Политическая Экспертиза 03 марта в 09:41
Общество

Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине

Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Москва 24 02:07
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Армия и оружие

Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
МонаВиста вчера в 12:38
Общество

TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

Ведомости 04:17
Общество

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 03:49
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Происшествия

Пьяная компания до смерти избила российского архитектора

Как сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, 11 января Кротов в кафе сделал замечания пьяной компании, которая громко себя вела и материлась.
Lenta.ru 03:39
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Футбол

На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Весьма вчера в 12:27
Общество

Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

РИА Новости 01:50
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Коммерсантъ 02:26
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Политика

Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
РИА Новости 05:37
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаки боевиков и продвинулась вперед в Идлибе

Сирийская армия в провинции Идлиб продвинулась вперед, отразив атаки протурецких боевиков.
Lenta.ru 06:16
Энергетика

Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
ТАСС 06:27
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском вчера в 01:34
Общество

Компания MyHeritage перестала отправлять ДНК-тесты в Россию

Компания MyHeritage перестала отправлять ДНК-тесты в Россию.
Коммерсантъ 07:07
Происшествия

В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга

В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
REGNUM 03:06
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное