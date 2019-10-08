Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейГосдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва. Отметим, согласно поправкам, получать негосударственную пенсию женщины смогут с 55 лет, а мужчины — 60 лет.
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