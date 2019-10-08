Общество
РБКГосдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Получать негосударственную пенсию женщины смогут с 55 лет, а мужчины — с 60.
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Экономика
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Происшествия
Пропавшая под Новый год петербургская школьница вернулась домой
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35-летний Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер на своей странице в твиттере подтвердил, что завершит карьеру по окончании сезона.
Здоровье
В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России
Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
Футбол
«Тоттенхэм» готовит новогоднюю распродажу: команду покинут лидеры
Напомним, что после восьми туров АПЛ шпоры с 11-ю баллами в активе занимают лишь девятую строчку в таблице.
Театры
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
Армия и оружие
Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу
Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
Армия и оружие
Киев обвинил Москву в обмане трибунала по задержанным близ Керчи кораблям
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко в интервью «Украинским новостям» заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, которые были отбуксированы на российскую территорию после конфликта в Керченском проливе.
Космос
Сатурн превзошел Юпитер по количеству лун
До сих пор лидером по числу лун являлся Юпитер. У него насчитывается 79 спутников.
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
Политика
Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге
СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.
Гаджеты
Объявлен лучший смартфон в мире
По данным экспертов, у нового iPhone 11 Pro Max более длительное время автономной работы по сравнению с его предшественником, моделью XS Max, а также улучшенные камеры и более прочные материалы корпуса.
Единоборства
Россиянин Устинов может стать новым соперником Усика
Новым соперником украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика может стать российский спортсмен Александр Устинов.
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.