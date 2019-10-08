Общество

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Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Получать негосударственную пенсию женщины смогут с 55 лет, а мужчины — с 60.
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Госдума одобрила снижение возраста выхода на негосударственную пенсию

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В России снизился возраст получения негосударственных пенсий

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ФедералПресс08:42

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