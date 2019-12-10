Экономика
БИЗНЕС OnlineГосдума снова продлила заморозку накопительной пенсии
Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, согласно которому так называемая заморозка накопительной пенсии продлена еще на один год — до 2022-го. С такой инициативой ранее выступили в правительстве РФ.
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Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
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Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя
В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
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«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
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В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
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ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
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Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.