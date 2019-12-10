Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineГосдума снова продлила заморозку накопительной пенсии

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, согласно которому так называемая заморозка накопительной пенсии продлена еще на один год — до 2022-го. С такой инициативой ранее выступили в правительстве РФ.
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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

РБК07:54

Законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2020 г. принят во втором чтении ГД

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Госдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода

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ГД приняла закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии на год

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