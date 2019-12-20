Общество

Neva.TodayNeva.TodayГосдума собирается ужесточить требования к пивоварам

В случае принятия инициативы будут ужесточены требования к контролю за производством и оборотом пива Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов от партии "Единая Россия" предлагает поправки в закон о регулировании алкогольного рынка.
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с чего всё началось

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
Ведомостивчера в 17:13

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СМИ узнали о возможном ужесточении требований к пивоварам

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Ужесточить контроль за оборотом пива предложили в Госдуме

Телеканал 360°01:40

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Ведомостивчера в 17:13

«Ведомости»: чиновники разработали проект по борьбе с нелегальным рынком пива в России

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В Госдуме предложили создать реестр пивоваров

Газета.Ruвчера в 23:48

В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Коммерсантъвчера в 21:56

В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

RT на русском00:53
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Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
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Человек заживо сгорел в бензовозе в результате ДТП под Кемерово

ДТП с участием двух бензовозов произошло на трассе "Сибирь" под Кемерово.
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Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
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Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
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Эксперты Роскачества проверили 131 наименование игристых вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.
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«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
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Загитова открыла хоккейный матч между СКА и ЦСКА

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Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота.
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Место находки располагается всего в 40 км от ископаемого леса в Гилбоа, до этого момента считавшегося самым древним (около 380 млн лет назад).
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Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

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В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
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