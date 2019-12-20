Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.

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В случае принятия инициативы будут ужесточены требования к контролю за производством и оборотом пива Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов от партии "Единая Россия" предлагает поправки в закон о регулировании алкогольного рынка.

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