Политика

Газета.RuГазета.RuГосдума одобрила назначение Мишустина на пост премьер-министра

Депутаты Госдумы единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. В ходе голосования его кандидатуру поддержали 383 депутата, воздержался 41, против Мишустина никто не проголосовал.
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Вячеслав Володин
Реализация послания, улучшение жизни граждан, повышение роста экономики. И даже те, кто раньше был против, сегодня дают шанс будущему председателю правительства в реализации этих вопросов.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 07:38

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Государственная Дума согласовала кандидатуру на пост Председателя Правительства

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«Поаккуратней, но лучше честно». Что предлагает стране Мишустин

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«Чтобы не было бедных». Высказывания Михаила Мишустина

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Новое правительство нужно для реализации послания президента РФ – Толстой

REGNUM09:18
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Музыка

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
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Происшествия

На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве

Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 07:59
Космос

В центре Млечного пути обнаружены таинственные объекты

По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
ToDay News Ufa вчера в 21:28
Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:19
Политика

На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке

Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Газета.Ru 09:05
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 05:50
Политика

Медведев сообщил об отставке Правительства РФ

После послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства РФ в полном составе.
U74.Ru вчера в 09:35
Космос

Возможно, вокруг ближайшей к Солнцу звезды вращается еще одна планета

Credit: Lorenzo Santinelli В августе 2016 года астрономы объявили об открытии экзопланеты Proxima b – потенциально обитаемого внесолнечного мира, вращающегося вокруг своей звезды в «зоне Златовласки», месте, где вода на его поверхности может находиться в жидком виде.
Ин-спейс.ру вчера в 14:00
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия вчера в 09:30
Экономика

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января.
Известия 09:07
Политика

Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии

«Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:20
Технологии

Microsoft выпустила новый браузер

Корпорация Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium от Google.
Lenta.ru 05:27
Экономика

Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Газета.Ru вчера в 05:56
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
Футбол

Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
РИА Новости 09:19
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
REGNUM 09:10
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Путин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл этих поправок.
RT на русском 07:04
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
Политика

Медведев и Мишустин встретятся в Белом доме 17 января

Премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретятся в Белом доме в пятницу, 17 января.
Вечерняя Москва 09:47
Хоккей

Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»

Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
Авто

Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России

Hyundai предлагает свой кроссовер Creta в максимальной комплектации за 1 млн 375 тыс. рублей, а топовая версия Tucson с автоматом и полным приводом стоит от 1 млн 764 тыс. рублей.
Профиль вчера в 13:36
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Происшествия

Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках

Бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета, разжалованный полковник Михаил Максименко 15 января дал показания на процессе по делу о взятке на $1 млн, которую высокопоставленные сотрудники СКР, по версии следствия, получили за освобождение подручных вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).
РБК 08:30
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Происшествия

В Калмыкии пьяный отчим убил ребенка-инвалида

Как сообщили в СК РФ, накануне в поселке Ики-Бурул 38-летний сожитель матери мальчика «на почве личной неприязни» жестоко избил пятилетнего ребенка-инвалида, нанеся ему удары по голове и по всему телу.
Росбалт 08:32
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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