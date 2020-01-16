Политика

РБКРБКГосдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За его утверждение проголосовали 383 депутата, против — 0, воздержался 41 депутат, следует из трансляции РБК с заседания Госдумы.
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