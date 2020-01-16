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Биатлон Дмитрий Малышко заявил, что тренеры «сливают» его из сборной Малышко, которому в марте исполнится 33 года, заявил, что объективно его результаты действительно могли быть лучше, но вина за результат лежит не только на нём, но и на тренере, который списал его спустя месяц после начала сезона.

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