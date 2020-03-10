Политика
Вести.RuТерешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, чтобы российский лидер Владимир Путин мог участвовать в президентских выборах в 2024 году.
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Валентина Терешкова предложила рассмотреть вопрос о снятии ограничений по числу президентских сроков
Государственная Дума РФ07:16
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