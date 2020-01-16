Это поддержка парламента… Рекорд поддержки вы не побили, самая большая поддержка была оказана нашему президенту парламентом Владимиру Путину, 392 голоса он получил, когда Государственная дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры. Но поддержка сегодня парламента серьезная вам.

Депутаты Госдумы дали согласие президенту России на назначение Михаила Мишустина председателем Правительства. Решение принято на пленарном заседании в четверг.

Здоровье Сердечники будут обеспечены бесплатными лекарствами Препараты будут покупать за счет субсидий регионам из федерального бюджета (кроме инвалидов, которые получают бесплатные лекарства в составе государственной социальной помощи) но гражданам придется доплатить разницу, если цена окажется выше государственного возмещения.

Общество Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».

Политика Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).

Политика Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.

Здоровье Назвали самые опасные для здоровья приправы Медицинскими специалистами определены и названы самые наиболее опасные для здоровья человека приправы и специи.

Политика Баталина вошла в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию Депутат Госдумы от Саратовской области Ольга Баталина вошла в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Политика Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.

Авто «БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.

Интернет Google закрывает приложения для Chrome С марта 2020 года новые приложения не будут приниматься в каталог, в июне-декабре 2020 года прекратится поддержка существующих приложений для обычных и корпоративных пользователей соответственно, в июне 2021 года отключат ряд API, которые используют эти приложения, а также поддержку приложений для Chrome OS для всех пользователей, кроме корпоративных – они «протянут» еще год.

Происшествия Жители Камчатки ощутили подземные толчки В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.