Политика
РИА Новости КрымГосдума согласовала назначение Мишустина премьером РФ
Депутаты Госдумы дали согласие президенту России на назначение Михаила Мишустина председателем Правительства. Решение принято на пленарном заседании в четверг.
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Это поддержка парламента… Рекорд поддержки вы не побили, самая большая поддержка была оказана нашему президенту парламентом Владимиру Путину, 392 голоса он получил, когда Государственная дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры. Но поддержка сегодня парламента серьезная вам.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM 07:35
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Госдума одобрила назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ
Петербургский дневник07:27
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