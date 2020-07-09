Экономика
REGNUMГосдума сокращает банкам возможности отказывать клиентам в операциях
С принятием законопроекта отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете банков отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета, вклады без объяснения причин.Вести.Ruвчера в 07:29
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Кредитные организации будут обязаны сообщать клиентам об отказе в совершении операции
Государственная Дума РФвчера в 06:32
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Парламентская газетавчера в 07:21
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