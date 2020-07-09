Экономика

REGNUMREGNUMГосдума сокращает банкам возможности отказывать клиентам в операциях

С принятием законопроекта отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект
 о запрете банков отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета, вклады без объяснения причин.
Вести.Ruвчера в 07:29

Подробнее о событии

В блокировке счетов появится мотивировочная часть

Коммерсантъвчера в 18:19

Банкам запрещают блокировать счета или вклады без объяснения причин

Вести.Ruвчера в 07:29

Дума в I чтении обсудит проект о запрете блокировок счетов банками без объяснения причин

ПРАЙМ08 июля в 17:20

Кредитные организации будут обязаны сообщать клиентам об отказе в совершении операции

Государственная Дума РФвчера в 06:32

Банкам могут запретить необоснованно отказывать клиентам в операциях

Парламентская газетавчера в 07:21

Госдума сокращает банкам возможности отказывать клиентам в операциях

REGNUMвчера в 06:32

Россияне обеспокоены слухами о блокировке Государством счетов граждан и бизнеса

Интересная Россия08 июля в 01:20
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Главные новости к утру 10 июля

Общее число умерших по статистике оперативного штаба достигло 4087.
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

1 сентября ученики российских школ побывают на совсем иной линейке, в новом формате.
News-24.ru 00:08
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Происшествия

В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве

Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 16:05
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

Известия вчера в 19:17
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа в доме в Кировской области

Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Кикнут Кировской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Интерфакс 00:51
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом

Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
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Политика

Чернышенко назвал условие возобновления международного авиасообщения

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что не располагает информацией о списке стран, который якобы предложил Роспотребнадзор для открытия авиасообщения из РФ на первом этапе.
Ридус вчера в 14:13
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Политика

Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
Газета.Ru 00:36
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Политика

Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции из-за распространения коронавируса для жителей старше 65 лет до 26 июля, сообщили в пресс-службе руководства региона.
РИА Новости вчера в 11:38
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Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
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Общество

Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс вчера в 11:16
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Технологии

«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera 08 июля в 16:23
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Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна вчера в 04:18
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Культура

Книга «Второму игроку приготовиться» выйдет в ноябре 2020 года

RuNews24.ru 00:00
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Политика

Жириновский заявил, что Украине придет конец без поддержки США

По мнению депутата Государственной думы России, без поддержки Соединенных Штатов Украине придет конец.
ФАН вчера в 03:41
Общество

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Политика

Саакашвили отказал властям Грузии в легитимности

Сомнение в легитимности действующей грузинской власти выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 9 июля в своем видеообращении на личной странице в социальной сети Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 10:26
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Общество

Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»

В декабре 2019-го швейцарская компания Allseas, опасаясь попасть под санкционный каток, в одностороннем порядке расторгла соглашение с Nord Stream 2 и отвела три своих судна из района строительства, поставив тем самым реализацию проекта под большой вопрос.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Иван Телегин сокрыл от Пелагеи часть семейного имущества при разводе

Телегин решил этих денег не давать никому и скрыл факт продажи от суда.
Live24 вчера в 05:46
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Здоровье

В Тюменской области ужесточили меры профилактики коронавируса

В Тюмени решили ужесточить меры профилактики коронавирусной инфекции.
NG72.ru вчера в 06:35
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Происшествия

В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.
Известия 00:11
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Политика

Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
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