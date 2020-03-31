Коронавирус

БухонлайнБухонлайнДля малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов

Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий. Но льготные тарифы можно применять не ко всем выплатам, а только к той части зарплаты, которая по итогам месяца превысила МРОТ (сейчас он составляет 12 130 руб.).
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
РБК31 марта в 08:33

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Страховые взносы снизили с 1 апреля. Но только для малого и среднего бизнеса

ИА Клерк.Ру03:07

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

РЕН ТВ31 марта в 04:14

Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

РБК31 марта в 08:33

Соцвзносы для малого и среднего бизнеса снизились вдвое

Газета.Ru31 марта в 04:52

Без поддержки не оставят

Российская газетавчера в 05:24

Госдума во II чтении одобрила снижение соцвзносов для малого бизнеса

РИА Новости31 марта в 03:59

Госдума сокращает страховые взносы для бизнеса

REGNUM31 марта в 03:54
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Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 21:25
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Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Онищенко назвал единственный способ лечения коронавируса.
Live24 вчера в 01:27
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Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
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Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета 23:00
Общество

В апреле «Почта России» доставит пенсию и выплаты получателям домой

Работники почты принесут пенсии и иные выплаты домой из-за распространения коронавируса и в стране.
Комсомольская правда вчера в 06:04
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru 17:01
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Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

Число смертей от коронавируса в США в четверг достигло 5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 21:39
Происшествия

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Уфа1.ру 10:02
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Музыка

Организаторы «Евровидения» вместо конкурса покажут специальный концерт

На сайте международного песенного конкурса «Евровидение» сообщили, что вместо отмененной конкурсной программы организаторы приготовили для зрителей специальное шоу под названием «Евровидение: Европа сияет светом», трансляция которого состоится 16 мая.
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Футбол

Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
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Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
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Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна вчера в 14:44
Политика

Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля

По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
ТАСС 13:26
Энергетика

Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Российская газета 11:15
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Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
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Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
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Общество

В Минобрнауки порекомендовали вузам возобновить обучение дистанционно

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам с 6 апреля восстановить учебный процесс в удаленном режиме.
Известия 11:45
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
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Шоу-бизнес

Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты

Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
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Шоу-бизнес

В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
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Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 22:35
Общество

Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
РБК Краснодар 14:03
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 9976 человек

В Южной Корее зафиксировано 89 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 9976.
Gazeta.SPb вчера в 22:20
Политика

В отставку подал губернатор Камчатского края

В пятницу пресс-служба главы Камчатского края сообщила, что губернатор Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию; он подал заявление на имя президента, сообщается на официальном сайте Камчатского края.
Вести.Ru 17:45
Общество

Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо

Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
RT на русском 22:18
Армия и оружие

Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео

Avia.pro 31 марта в 21:18
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