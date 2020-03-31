Коронавирус
БухонлайнДля малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов
Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий. Но льготные тарифы можно применять не ко всем выплатам, а только к той части зарплаты, которая по итогам месяца превысила МРОТ (сейчас он составляет 12 130 руб.).
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.РБК31 марта в 08:33
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Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
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Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Онищенко назвал единственный способ лечения коронавируса.
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Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
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В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
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В апреле «Почта России» доставит пенсию и выплаты получателям домой
Работники почты принесут пенсии и иные выплаты домой из-за распространения коронавируса и в стране.
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Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки
Число смертей от коронавируса в США в четверг достигло 5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Происшествия
Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
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В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
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Организаторы «Евровидения» вместо конкурса покажут специальный концерт
На сайте международного песенного конкурса «Евровидение» сообщили, что вместо отмененной конкурсной программы организаторы приготовили для зрителей специальное шоу под названием «Евровидение: Европа сияет светом», трансляция которого состоится 16 мая.
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Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
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Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля
По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
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Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов
Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
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Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
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Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель
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Общество
В Минобрнауки порекомендовали вузам возобновить обучение дистанционно
Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам с 6 апреля восстановить учебный процесс в удаленном режиме.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Вассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
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Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты
Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
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Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 9976 человек
В Южной Корее зафиксировано 89 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 9976.
Политика
В отставку подал губернатор Камчатского края
В пятницу пресс-служба главы Камчатского края сообщила, что губернатор Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию; он подал заявление на имя президента, сообщается на официальном сайте Камчатского края.
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Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо
Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
Армия и оружие