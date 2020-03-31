с чего всё началось

Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий. Но льготные тарифы можно применять не ко всем выплатам, а только к той части зарплаты, которая по итогам месяца превысила МРОТ (сейчас он составляет 12 130 руб.).

Для малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов

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