Общество
Актуальные НовостиГосдума утвердила сокращение рабочего дня для женщин в селах
В Госдуме утвердили поправки, предусматривающие введение для женщин в селах на территории России сокращенного рабочего дня. Указанные изменения в официальном порядке внесены в Трудовой кодекс.
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До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 06:55
с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности. Их авторами стали Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов от фракции «Единая Россия».Государственная Дума РФ06:17
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