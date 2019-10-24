Общество
КарелинформГосдума сократила рабочий день женщинам
Сегодня, 24 октября, Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о сокращении рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности. Согласно поправкам, рабочая неделя для таких россиянок будет сокращена до 36 часов (сейчас 40) при сохранении заработной платы.
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До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 06:55
с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности. Их авторами стали Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов от фракции «Единая Россия».Государственная Дума РФ06:17
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