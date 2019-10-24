Общество
RT на русскомГосдума сократила рабочий день женщинам в сёлах
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Согласно документу, поправки гарантируют проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращённую продолжительность рабочего времени.
Читать в источнике
Оценить39
До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 06:55
с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности. Их авторами стали Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов от фракции «Единая Россия».Государственная Дума РФ06:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:51, Ашберн
Политика
Россия списала африканским странам долги на 20 миллиардов долларов
Президент Владимир Путин рассказал о списании Россией более 20 миллиардов долларов африканских стран.
РИА Оренбуржье вчера в 07:33
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".
РИА Новости 14:47
Политика
Песков пословицей отозвался на слова Трампа об урегулировании в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал пословицей попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании.
РЕН ТВ 14:39
Происшествия
Начальника больницы ФСИН уличили в продаже наркотиков заключенным
В Челябинской области начальника больницы управления ФСИН задержали за попытку сбыта наркотиков заключенным.
Lenta.ru 13:58
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Армия и оружие
SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада
Associeted Press со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает, что ведомство подтвердило столкновения с курдами в районе Рас-эль-Айна.
РБК 14:42
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.
РИА Новости 10:55
Политика
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке
Американский телеканал CNN охарактеризовал США в качестве "крупнейшего геополитического неудачника" в ходе урегулирования конфликта в Сирии.
Российская газета вчера в 09:17
Музыка
BTS установили мировой рекорд в TikTok
Южнокорейский бойз-бэнд BTS установил еще один мировой рекорд — группа быстрее всех набрала 1 млн подписчиков на сервисе TikTok.
ИА InterMedia 06:06
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Происшествия
Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Lenta.ru 12:47
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru 05:41
Политика
Песков: договоренности России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев
Договоренности России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 14:34
Армия и оружие
В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии
НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:14
Гаджеты
Складной смартфон Huawei Mate X выйдет в Китае 15 ноября
RuNews24.ru вчера в 10:54
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество
В Испании перезахоронили останки диктатора Франко
В сентябре Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков Франко. Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год.
RT на русском 11:04
Спорт
В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов
Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов представлен в качестве члена Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Газета.Ru 14:23
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
РБК 11:41
Происшествия
Басманный суд продлил до 25 января арест троим фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы в среду продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей троим фигурантам дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова - Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
URA.Ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной упала на подиуме
Сама Ксения рассказала, что они с Курбаном чуть не умерли от страха, когда их дочь неловко оступилась и чуть не упала на подиуме.
Bimru.ru 10:51
Общество
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Автоспорт
Renault не станет обжаловать дисквалификацию
Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 11:48
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04