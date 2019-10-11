Происшествия
Lenta.ruГосдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни. Соответствующий опрос опубликован на странице Госдумы во «ВКонтакте» в пятницу, 11 октября. Модераторы предваряют пост историей об убийстве в Саратове девятилетней девочки.
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Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству.
— Евгений Примаков, российский журналистРИА Новости 05:45
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После убийства Лизы Киселевой депутат Госдумы заявил о необходимости вернуть смертную казнь
Версия-Саратоввчера в 22:52
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове дал признательные показания. Он был ранее судим за разбой и изнасилование.
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РБК 08:19
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