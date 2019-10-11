Происшествия

Lenta.ruLenta.ruГосдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни. Соответствующий опрос опубликован на странице Госдумы во «ВКонтакте» в пятницу, 11 октября. Модераторы предваряют пост историей об убийстве в Саратове девятилетней девочки.
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Евгений Примаков
Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству.
— Евгений Примаков, российский журналистРИА Новости 05:45

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Опрос: Нужно ли вернуть смертную казнь в России?

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Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Lenta.ru08:12
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Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину

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Как сообщало ИА REGNUM, легендарный советский космонавт, первый в истории человек, который совершил выход в открытый космос, дважды герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов 11 октября скончался в Москве на 86-м году жизни.
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