Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству.

Опрос связан с убийством девятилетней девочки в Саратове и личностью подозреваемого в преступлении, над которым жители города пытались совершить самосуд. К 20:35 мск 77,69% проголосовавших выбрали пункт за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

Происшествия Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.

Культура Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.

Армия и оружие Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков В четверг президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Экономика Медведев потребовал отменить банковский роуминг Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».

Музыка На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос» В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".

Футбол Кокорин тренировался на базе «Зенита» в общей группе Форвард "Зенита" Александр Кокорин тренировался на базе клуба в Удельном парке.

Спорт Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.

Происшествия В Станице Луганской полиция эвакуирует людей из-за сообщений о минировании городских объектов Сотрудники Станично-Луганского отдела оккупационной полиции и боевики батальона "Луганск-1" эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов.

Общество Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара» Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».

Экономика В ЦБ рассказали о новом способе обмана банковских клиентов В ЦБ сообщили о распространении нового способа обмана банковских клиентов.

Технологии В Китае построили «безголовую» субмарину В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.

Игры Werewolf: The Apocalypse — Earthblood покажут на PDXCon 2019 в Берлине С ролевой игрой Werewolf: The Apocalypse — Earthblood всё в порядке, и её собираются показать на очередной игровой выставке.

Политика Трамп выдвинул нового посла США в России Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Общество Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 19% Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.

Общество Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.

Политика В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2» Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.

Экономика Пенсии к 2022 году превысят прожиточный минимум в два раза «В 2022 году планируется уже 18,2 тысячи рублей при прожиточном минимуме 9,9 тысячи рублей, то есть почти в два раза пенсия превысит прожиточный минимум пенсионера», — сказал аудитор.

Авто Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.