Политика
Газета.RuГосдума требует лишить Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении Deutsche Welle и пришла к выводу, что немецкая телерадиокомпания нарушила целый ряд российских законов.
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с чего всё началось
Парламентарий сообщил, что Комиссия направит материалы расследования «во‑первых, в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации».Государственная Дума РФ06:06
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Комиссия по фактам вмешательства извне завершила расследование в отношении Deutsche Welle
Государственная Дума РФ06:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:00, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:00, Вашингтон
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