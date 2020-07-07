Экономика

Piter.tvPiter.tvГосдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей

Депутаты хотят уточнить перечень операций с денежными средствами, которые подлежат обязательному контролю. Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей. Законопроект прошел II и III чтения.
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Контроль за сделками с наличными усилили. Как это повлияет на биткоин

РБК10:59

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч руб

РИА Новости07 июля в 08:04

Совфед одобрил закон о порядке контроля операций с денежными средствами в России

ТАССвчера в 05:56

Совет Федерации одобрил закон об обязательном контроле за выплатой выигрыша в лотерее

Агентство Москвавчера в 05:53

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Российская газета07 июля в 09:07

Зачисление на счёт компаний более 600 тысяч рублей наличными подпадёт под обязательный контроль

Парламентская газетавчера в 06:40

В России вводится контроль за зачислением денег и оплатой мобильной связи

REGNUM07 июля в 08:01
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По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
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Байден встал на одно колено, выразив солидарность с протестующими

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В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

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Власти калифорнийского округа Вентура объявили, что пропавшая накануне американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера, скорее всего, утонула в озере.
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Общество

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Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным младенцем.
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Кабмин России назвал условие возобновления международных перелетов

Ранее Роспотребнадзор представил список государств, с которыми специалисты ведомства предлагают возобновить авиасообщение в первую очередь, пишет Infox.ru.
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Общество

Средний класс США медленно вымирает

Белые мужчины без высшего образования стремительно вымирают.
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Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 21:25
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
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Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Известия 04:03
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Июльские арбузы в Подмосковье не стоит покупать

Сезон арбузов в Подмосковье ещё не наступил, утверждает доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, мнение которого приводит ряд СМИ.
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Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
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Политика

Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
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Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Армия и оружие

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» выходит на испытания

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В управлении ФНС по Ульяновской области проходят обыски

Проводят обыски представители ФСБ. В региональном управлении ФСБ информацию подтвердили, однако от пояснений и комментариев отказались.
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В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Экономика

В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
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Политика

Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Президент США Дональд Трамп одобряет решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста претендовать на высший государственный пост страны, но полагает, что в итоге певец поддержит республиканцев.
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Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной

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Песков заявил, что не знает о записи разговоров Путина и Порошенко

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«Доширак» обгоняет «Роллтон» по темпам роста выручки на рынке РФ

Темпы роста выручки "Доширака" в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя "Роллтона", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
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«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
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Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»

Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22
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