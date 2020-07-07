Депутаты хотят уточнить перечень операций с денежными средствами, которые подлежат обязательному контролю. Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей. Законопроект прошел II и III чтения.

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей

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