Экономика
Piter.tvГосдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей
Депутаты хотят уточнить перечень операций с денежными средствами, которые подлежат обязательному контролю. Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей. Законопроект прошел II и III чтения.
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Совет Федерации одобрил закон об обязательном контроле за выплатой выигрыша в лотерее
Агентство Москвавчера в 05:53
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Российская газета07 июля в 09:07
Зачисление на счёт компаний более 600 тысяч рублей наличными подпадёт под обязательный контроль
Парламентская газетавчера в 06:40
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Байден встал на одно колено, выразив солидарность с протестующими
Кандидат демократов в президенты в США Джо Байден преклонил колено в знак солидарности с участниками протеста, передаёт телеканал Fox News.
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России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета 22:57
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Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже
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Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным младенцем.
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MOS.news 07 июля в 13:20
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В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
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Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
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Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
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Июльские арбузы в Подмосковье не стоит покупать
Сезон арбузов в Подмосковье ещё не наступил, утверждает доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, мнение которого приводит ряд СМИ.
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Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
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Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
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«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
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Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» выходит на испытания
Фрегат «Маршал Шапошников» выйдет на испытания после модернизации в Японское море 10 июня 2020 года.
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Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
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ФАН 02:35
Политика
Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Президент США Дональд Трамп одобряет решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста претендовать на высший государственный пост страны, но полагает, что в итоге певец поддержит республиканцев.
ТАСС 23:34
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Песков заявил, что не знает о записи разговоров Путина и Порошенко
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«Доширак» обгоняет «Роллтон» по темпам роста выручки на рынке РФ
Темпы роста выручки "Доширака" в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя "Роллтона", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
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В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
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Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»
Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22