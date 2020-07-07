Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Второе и третье чтение в Госдуме прошел закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
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