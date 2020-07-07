Экономика
Российская газетаГосдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Второе и третье чтение в Госдуме прошел закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Читать в источнике
Оценить207
Подробнее о событии
Показать все источники
Совет Федерации одобрил закон об обязательном контроле за выплатой выигрыша в лотерее
Агентство Москвавчера в 05:53
Зачисление на счёт компаний более 600 тысяч рублей наличными подпадёт под обязательный контроль
Парламентская газетавчера в 06:40
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Российская газета07 июля в 09:07
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
Общество
Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса
Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.
RT на русском 11:49
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 12:03
Автоспорт
В «Ред Булле» опровергли информацию о возвращении Феттеля
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал информацию о возможном возвращении немецкого пилота Себастьяна Феттеля в команду.
Газета.Ru 07:53
Общество
ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР
В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали.
Коммерсантъ 06:06
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграет у «Астон Виллы» в 34-м туре АПЛ 9 июля
Матч 34-го тура АПЛ «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:15 по московскому времени.
ODDS.ru 04:09
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
Футбол
Дзюба назвал Кокорина «осликом»
Pravda.Ru 09:22
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Происшествия
Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина
По подозрению в убийстве в австрийском городе Герасдорф-бай-Вин 43-летнего россиянина задержаны двое других граждан России, рассказал на пресс-конференции 9 июля представитель управления полиции провинции Нижняя Австрия Иоганн Баумшлагер.
РБК 10:44
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала способ избежать второй волны коронавируса.
Peterburg2.ru 10:16
Футбол
«Ростов» отказался продавать Шомуродова в «Гент» за 5 млн евро
"Ростов" отказался продавать нападающего Элдора Шомуродова.
Soccer.ru 09:33
Общество
Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября
По словам Кравцова, министерство планирует, что дети 1 сентября придут в школу. «Линейки традиционные пройдут», — отметил глава ведомства.
РБК 09:58
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Политика
МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании
Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости 10:40
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Экономика
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru 09:09