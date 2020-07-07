Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Второе и третье чтение в Госдуме прошел закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
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Контроль за сделками с наличными усилили. Как это повлияет на биткоин

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Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч руб

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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
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РБК 10:29
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Общество

Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению полетов за рубеж

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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
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Общество

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Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео

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Главный инфекционист США предсказал усиление пандемии

Мир все еще стоит на начальном этапе пандемии коронавируса, заявил главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом США доктор Энтони Фаучи.
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