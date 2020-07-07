Экономика
Российская газетаГосдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Второе и третье чтение в Госдуме прошел закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
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Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Российская газета07 июля в 09:07
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В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
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Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решении Шамиля Газизова перейти на должность генерального директора московского "Спартака".
Газета.Ru 04:35
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Поиски мэра Сеула (Южная Корея) Пак Вон Суна, которого объявили пропавшим, ведет полиция, 9 июля сообщило информационное агентство Younhap.
ИА Красная Весна 06:13
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
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«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.
РБК 05:22
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РИА Новости 06:04
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Вы знаете, вот то, что мы видим в Забайкалье, — это ковидный курорт условно.
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РБК вчера в 12:49
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В целом, прием статинов связан со значительно меньшим риском смерти (на 25 процентов) от нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, а также на 20 процентов уменьшалась вероятность сердечных приступов и инсульта.
Lenta.ru вчера в 12:28
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ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего
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