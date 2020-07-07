Экономика
Российская газетаГосдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Второе и третье чтение в Госдуме прошел закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
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Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Российская газетавчера в 09:07
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Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене
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В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
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Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Происшествия
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По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
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Офис администрации Владимира Зеленского ответил на обвинения в заказе убийства Анатолия Шария.
Piter.tv 08:45
Кино
Джуд Лоу сыграет Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна»
Многие другие студии выпустили свои версии этой истории на большие и маленькие экраны, включая картины Стивена Спилберга «Капитан Крюк» (1991) и Джо Райта «Пэн: Путешествие в Нетландию» (2015).
Inc-news.ru 08:02
Технологии
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РБК 07:53
Общество
«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая
Инфо24 вчера в 09:22
Общество
Московским театрам разрешили открыться с 1 августа
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46-летняя звезда фигурного катания отметил, что всегда отрицал информацию о любовных историях, поскольку это было ложью, и добавил, что роман с Лизой – абсолютная правда.
Общественная служба новостей вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»
Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru вчера в 12:43
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Еще три больницы Волгоградской области освободят от коронавируса
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КП - Волгоград 08:52
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
Общество
В «Екатеринбург-ЭКСПО» открыли госпиталь для лечения COVID-19
Екатеринбург, 8 июля 2020, 15:55 — REGNUM В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» начал работать госпиталь для лечения больных COVID-19.
REGNUM 08:55
Футбол
В ФК «Ростов» рассказали об условиях входа на матч с «Уфой»
На домашний матч «Ростов» - «Уфа», который пройдет в июля в 20:30 на «Ростов-Арене», уже традиционно смогут попасть обладатели сезонных абонементов донского футбольного клуба, получившие СМС, сообщает пресс-служба «желто-синих».
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Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске
Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
ТАСС 09:38
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
SM News 01:07
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru 04:08
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
KM.ru 03:29
Общество
Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России
Международные перелеты могут возобновиться не раньше сентября, и это будет «самым оптимистичным» сценарием в условиях пандемии.
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Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Происшествия
Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ
После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
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