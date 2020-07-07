Экономика
Российская газетаГосдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Второе и третье чтение в Госдуме прошел закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
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Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Российская газета07 июля в 09:07
Совет Федерации одобрил закон об обязательном контроле за выплатой выигрыша в лотерее
Агентство Москвавчера в 05:53
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Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
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REGNUM 08:17
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Происшествия
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Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва вчера в 12:32
Общество
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Известия 07 июля в 18:13
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости 07 июля в 10:02
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
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Российская газета 07:35
Общество
Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа
Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
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Происшествия
В Екатеринбурге похитили мужчину у собственного дома
Владельца частного дома, который отказывался продавать зажатый между многоэтажкой и строящимся объектом участок, двое неизвестных силой затолкали в ВАЗ-2114 и скрылись с места.
Вести.Ru 07:39
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Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала
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Михаил Мурашко посетит два медучреждения Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко впервые посетит Набережные Челны в рамках рабочего визита.
Челнинские известия 06:00
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
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Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом
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Lenta.ru 05:02
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Происшествия
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Газета.Ru 07:56
Политика
Медведев охарактеризовал отношения с Путиным
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда".
Народные новости 05:10
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Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
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Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
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В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
По данным АЕБ, продажи новых машин по результатам текущего года могут снизиться на 23,9%. Председатель ассоциации европейских автопроизводителей Томас Штэрцель провел параллель между состоянием российского автопрома и аттракционом «американские горки»: подъем в начале года, затем кризис и последующее восстановление в июне.
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Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
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Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
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Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом
Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
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Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности
Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности Российские и канадские ученые изучили массу и силу укуса 119 собак из 28 археологических памятников Сибири и Дальнего Востока.
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В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России
Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя.
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