Второе и третье чтение в Госдуме прошел закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

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