Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Второе и третье чтение в Госдуме прошел закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Как изменится контроль за платежами и переводами россиян

Парламентская газета12:59

Совфед одобрил закон об обязательном контроле за операциями с наличностью

Аргументы и Факты07:32

Совфед одобрил закон о порядке контроля операций с денежными средствами в России

ТАСС05:56

Совет Федерации одобрил закон об обязательном контроле за выплатой выигрыша в лотерее

Агентство Москва05:53

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Российская газетавчера в 09:07

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч руб

РИА Новостивчера в 08:04

В России хотят ввести тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными

Наша версия06 июля в 05:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Технологии

«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России

Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
Деловое.ТВ 07:52
74
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
1,9K
Космос

Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано

Стекловидное вещество было распознать сложнее из-за плохого освещения.
Машины и Механизмы 03:15
Игры

Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр

Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру 13:09
Футбол

Хаверц может уйти из «Байера-04» в «Челси» за €100 млн

Полузащитник Кай Хаверц намерен уйти из леверкузенского "Байера-04".
Газета.Ru 04:37
Здоровье

В США число случаев коронавируса превысило три миллиона

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах превысило три миллиона.
Life.ru 12:47
Кино

Вышел трейлер второго сезона «Пацанов»

Ранее стало известно, что у Мясника появится короткометражный "сольник" из кадров, не вошедших во второй сезон "Пацанов".
Российская газета 12:26
1
Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене

Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
614
Происшествия

В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под «кирпич»

Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта.
РИА Новости 12:28
62
Политика

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
6
Общество

Период выплаты пособий по безработице в повышенном размере продлен

Правительство РФ внесло очередные изменения в постановление от 27.03.2020 № 346 «О размерах максимальной и минимальной величин пособия по безработице на 2020 год».
Экономика и жизнь 10:08
306
Транспорт

Для водителей в России предложили ввести 8 новых штрафов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в Минюст новые предложения по «улучшению» существующего КоАП, в рамках которых водителей обложат новыми штрафами и увеличат уже существующие.
SpeedMe вчера в 07:56
14
Здоровье

В каких странах вновь вводят карантин из-за второй волны коронавируса

Прошло полгода, и многие страны уже сняли основную часть введенных ранее ограничений.
Live24 12:26
2
Футбол

Ганчаренко о разгроме «Оренбурга»: победа ЦСКА не была легкой

РИА Новости 13:40
Общество

В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Армия и оружие

Российские военные следят за судами НАТО в Черном море

В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
Газета.Ru вчера в 13:06
457
Общество

В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля

РИА Новости 11:21
104
Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
250
Общество

Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске

Популярный певец Дмитрий Колдун госпитализирован в больницу в Минске "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза", результаты ПЦР-диагностики COVID-19 отрицательные, сообщает министерство здравоохранения Белоруссии.
РИА Новости 13:59
Футбол

«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России

Футболисты петербургского «Зенита» получили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России.
РБК 13:44
Здоровье

Разрешение на применение препарата от COVID-19 амбулаторно просит РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ГК «Химрар» трудятся над производством лекарства против коронавируса.
Live24 13:23
Футбол

Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом" за споры с главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
РИА Новости 14:34
Происшествия

Российского курьера задержали за оправдание терроризма

В Петербурге арестован курьер Александр Меркулов, чьи посты во «ВКонтакте» сочли публичным оправданием терроризма.
Lenta.ru 13:55
7
Политика

Посольство США заявило о кампании против свободы прессы в России

Преследование журналистов в России напоминает кампанию против свободы прессы.
РБК вчера в 16:19
34
Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи

Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
8
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
303
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
299
Футбол

«Крылья Советов» на выезде победили «Арсенал» в результативном матче

Во вторник, 7 июля, самарские "Крылья Советов" на выезде встречались с тульским "Арсеналом" в 27-м туре российской футбольной премьер-лиги.
СитиТрафик вчера в 15:30
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера

Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания.
РБК 12:22
151
Происшествия

В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды

Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное