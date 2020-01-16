Политика
ВедомостиГосдума поддержала назначение Мишустина премьером
Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. «За» проголосовали 383 депутата, 41 воздержался. Против никто из депутатов впервые не высказался.
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Это поддержка парламента… Рекорд поддержки вы не побили, самая большая поддержка была оказана нашему президенту парламентом Владимиру Путину, 392 голоса он получил, когда Государственная дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры. Но поддержка сегодня парламента серьезная вам.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM 07:35
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