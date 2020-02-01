Экономика
РИА НовостиГосдума утвердила бюджет Пенсионного фонда на 2020-2022 годы
Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы, предусматривающий утверждение его основных параметров. Согласно документу, бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2020 год в сумме 118,4 миллиарда рублей, на 2021 год - 28,5 миллиарда.
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Госдума приняла закон о бюджете Фонда соцстрахования на 2020 год
Парламентская газета21 ноября в 05:55
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