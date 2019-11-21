Экономика

РБКРБКГосдума утвердила бюджет на три года

Депутаты Госдумы утвердили федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщается на сайте нижней палаты парламента. «В бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу: образование, медицину и так далее», — указывается в сообщении.
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