Депутаты Госдумы утвердили федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщается на сайте нижней палаты парламента. «В бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу: образование, медицину и так далее», — указывается в сообщении.

Госдума утвердила бюджет на три года

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