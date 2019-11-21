Экономика
РБКГосдума утвердила бюджет на три года
Депутаты Госдумы утвердили федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщается на сайте нижней палаты парламента. «В бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу: образование, медицину и так далее», — указывается в сообщении.
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Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование села при получении допдоходов
ТАСС21 ноября в 07:17
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Общество
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Политика
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии.
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла звезда K-pop Гу Хара. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает издание Newsweek.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.
Кино
5 причин, по которым стоит ждать приквела «Игры престолов» о Таргариенах
Три слога: Сапочник Мигель Сапочник выступил режиссером самых захватывающих эпизодов «Игры престолов», включая такие серии, как «Суровый Дом» (сезон 5) и «Битва бастардов» (сезон 6). В заключительном сезоне он поставил «Долгую ночь» (Битва за Винтерфелл) и «Колокола» (в ней Дейнерис и ее армия разрушают Королевскую Гавань).
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск России сообщил о новом роботе для армии
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщало, что к 2025 году в России планируют создать группировки способных на решение боевых задач многофункциональных роботов.
Кино
Опубликованы первые отзывы критиков о сериале «Ведьмак»
Выход первой серии сериала запланирован на 20 декабря 2019 года, однако некоторые критики уже поделились своим впечатлением от просмотра пяти эпизодов.
Происшествия
Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек
В Оренбургской области в результате столкновения микроавтобуса с фурой погибли, по предварительным данным, шесть человек, в том числе, один несовершеннолетний.
Политика
СМИ: бывший народный мэр Горловки работал на украинскую разведку
Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
По словам Дурова, WhatsApp не только не защищает сообщения пользователей, но и постоянно используется в качестве «троянского коня» для отслеживания фотографий и сообщений, которые даже не относятся к мессенджеру.
Авто
Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
Происшествия
Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве
Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Армия и оружие
С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме
Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Политика
Рогозин рассказал Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о ходе строительства второй очереди космодрома Восточный.
Общество
В 2020 году начнется серийное производство российского электромобиля
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Общество
Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.