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Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета на 2020 год

Госдума на пленарном заседании утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.
ТАСС
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам — 22,821 триллиона.
ПРАЙМ
В результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.
ПРАЙМ
Профицит Бюджета Фонда за 2020 год составил 32,2 млрд рублей.
Государственная Дума РФ

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