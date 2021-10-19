ТАССГосдума утвердила отчет об исполнении бюджета на 2020 годГосдума на пленарном заседании утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.ТАССДокумент предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам — 22,821 триллиона.ПРАЙМВ результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.ПРАЙМПрофицит Бюджета Фонда за 2020 год составил 32,2 млрд рублей.Государственная Дума РФЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМой БрянскЦентральная Служба НовостейREGNUMЯрновостиРидусЦарьградZnak.comПодробнее о событииМинфин: проводимая в 2020 году бюджетная политика сработала на устойчивость региональных бюджетовСенатИнформ03:51Госдума приняла закон об исполнении бюджета 2020 годаПраво.ру07:50Госдума утвердила отчет о бюджете-2020: выросли затраты на оборону и нацбезопасностьZnak.com07:49Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета-2020REGNUM07:18Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год с дефицитом 3,8% ВВППРАЙМ07:37Силуанов: бюджетные расходы в 2020 году выросли на четвертьПарламентская газета05:53Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета на 2020 годТАСС08:18Показать ещёОценить10Поделиться