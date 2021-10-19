Постпред при ЕС Чижов: Россия не была и не будет стороной конфликта на Украине

ЕС принял позицию Киева и считает РФ стороной конфликта на Украине, однако этого никогда не было и не будет, заявил во вторник постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.