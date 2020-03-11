Например, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение выплаты при рождении второго ребенка. За три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 млрд рублей.

с чего всё началось

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Госдума утвердила поправки в бюджет для реализации послания президента

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