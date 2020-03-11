Экономика
РБКГосдума утвердила поправки в бюджет для реализации послания президента
Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный бюджет на 2020–2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Госдума совместно с правительством провела работу над поправками в сжатые сроки, за три недели.
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с чего всё началось
Например, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение выплаты при рождении второго ребенка. За три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 млрд рублей.Государственная Дума РФ05:56
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Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
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Lifan в России расширяет модельный ряд
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
«Если цирк, то до конца». Депутат Мосгордумы предложила называть Путина «апостолом национального единства» — ее лишили слова
Большинство региональных парламентов России одобрили законопроект о поправках в Конституцию, которые, в частности, позволят Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг
Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Музыка
Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»
В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Политика
Американские сенаторы призвали ЕС ввести санкции Евгения Пригожина
Компания Пригожина «Конкорд менеджмент» обвиняется в Штатах во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Финансы
Впервые с 2016 года курс доллара превысил 75 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с января 2016 года торговался на отметке выше 75 рублей за единицу американской валюты.
Футбол
Бывший тренер «Зенита» призывает приостановить все турниры
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который ныне работает во французском «Марселе», выступил за приостановку всех спортивных соревнований из-за распространения коронавируса.
Футбол
«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
Футбол
УЕФА может перенести чемпионат Европы-2020
Напомним, в этом году чемпионат Европы пройдет в период с 12 июня по 12 июля. В турнире примут участие 11 стран, в том числе Россия.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Происшествия
Российский старшеклассник открыл стрельбу в школе
Учащийся одной из школ города Свободный Амурской области открыл стрельбу из пневматического оружия в учебном заведении.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Политика
Россия запретила въезд гражданам Италии
С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала про коронавирус в Дубае
Телеведущая Лера Кудрявцева в инстаграме сообщила, что возвращается в Москву из ОАЭ и рассказала о ситуации с коронавирусом в Дубае.