Экономика

РБКРБКГосдума утвердила поправки в бюджет для реализации послания президента

Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный бюджет на 2020–2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Госдума совместно с правительством провела работу над поправками в сжатые сроки, за три недели.
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с чего всё началось

ГД приняла поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов

Например, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение выплаты при рождении второго ребенка. За три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 млрд рублей.
Государственная Дума РФ05:56

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Госдума приняла поправки в бюджет

RT на русском10:31

Госдума утвердила поправки в бюджет для реализации послания президента

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Тайга.инфовчера в 00:08

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента

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