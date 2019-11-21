Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума утвердила профицитный бюджет на следующие три года

Депутаты вместе с правительством заложили в основную смету страны более оперативное и четкое расходование средств. Бюджет сверстан с профицитом 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. "В деньгах" он составит 876, 613 и 295 миллиардов рублей соответственно.
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