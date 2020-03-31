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Политика В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза В знак протеста против бездействия союза, Рампелли записал видео, как снимает флаг и вывешивает на его место знамя Италии.

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