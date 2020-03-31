Коронавирус

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Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях. Об этом 31 марта сообщает "Коммерсант".
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Крашенинников: региональные штрафы за нарушение карантина не могут быть ниже федеральных

ТАСС08:18

Госдума одобрила наказания за нарушение карантина и фейки о вирусе

РБК06:12

Штрафы за нарушение самоизоляции введут в России. Пока у закона очень широкое толкование

Телеканал 360°вчера в 05:54

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Коммерсантъ03:33

Госдума ввела штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Московский Комсомолец04:56

Госдума приняла закон об административной ответственности за нарушение карантина

Спорт-Экспресс04:40

Госдума утвердила штрафы для россиян за нарушение карантина

Собака.ruвчера в 03:58
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Политика

В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза

В знак протеста против бездействия союза, Рампелли записал видео, как снимает флаг и вывешивает на его место знамя Италии.
Новостной фронт 07:04
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Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Политика

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК 08:00
Общество

До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат

Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Московский Комсомолец вчера в 18:18
Общество

В России приостановят регистрацию браков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Российская газета 07:38
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Суть событий 07:50
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Энергетика

Экспорт из Казахстана в Италию снизился больше чем на четверть

Экспорт в Италию из Казахстана в январе 2020 года упал на 26%, 29 марта сообщает LSM.kz Италия, наиболее пострадавшая от распространения пандемии коронавируса страна в Европе, является главным потребителем казахстанской нефти, несмотря на то, что доля в общем объеме экспорта нефти в Италию резко снизилась.
ИА Красная Весна вчера в 14:58
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Известия 06:29
Финансы

Курс рубля растёт по отношению к доллару и евро

По данным Московской биржи, на открытии торгов во вторник, 31 марта, рубль растёт к доллару и евро.
ИА Новороссия 03:40
Футбол

«Тоттенхэм» сократил зарплаты и отправил сотрудников в отпуск

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви обратился к сотрудникам клуба и болельщикам.
Bobsoccer 07:35
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Шоу-бизнес

Ирину Шейк заметили на прогулке с экс-бойфрендом Хайди Клум

Парочка вместе проследовала в апартаменты экс-бойфренда Хайди Клум и Эмбер Хёрд, расположенные в районе Манхэттена.
News.ru 04:10
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Армия и оружие

Террористы ИГ продолжают бунт в подконтрольной SDF тюрьме «Ас-Сина»

Позже ресурс Intelligence Fusion сообщал, что из подконтрольной SDF тюрьмы смогли сбежать 15 террористов ИГ, в том числе трое полевых командиров.
iReactor вчера в 22:03
Транспорт

Петербург оказался в числе регионов-лидеров по самоизоляции

Северная столица значительно опережает Москву.
Петербургский дневник 08:03
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции для граждан

Жителей Петербурга обязали не покидать свои дома за исключением ряда случаев.
REGNUM вчера в 14:35
Общество

Госдума приняла законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума в трех чтения приняла законопроект о праве правительства вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности.
Телеканал RTVI 03:30
Происшествия

В Астрахани в Кировской больнице у медсестры выявили коронавирус

Отмечается, что все 215 тестов исследованы и их результаты - отрицательные. В больнице проведена санитарная обработка.
Астрахань FM 08:21
Общество

Больше 25 регионов России перешли на режим самоизоляции

За минувшие сутки обновлен рекорд по заражению – 302 новых случая по всей стране К 31 марта 24 российских региона перешли на режим самоизоляции по примеру Москвы и Подмосковья.
Союзное Вече 03:34
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
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