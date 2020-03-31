Коронавирус
АТВмедиаГосдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях. Об этом 31 марта сообщает "Коммерсант".
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Штрафы за нарушение самоизоляции введут в России. Пока у закона очень широкое толкование
Телеканал 360°вчера в 05:54
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В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза
В знак протеста против бездействия союза, Рампелли записал видео, как снимает флаг и вывешивает на его место знамя Италии.
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Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Политика
Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США
Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат
Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
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В России приостановят регистрацию браков
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Энергетика
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Общество
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Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам
Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт
Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Энергетика
Экспорт из Казахстана в Италию снизился больше чем на четверть
Экспорт в Италию из Казахстана в январе 2020 года упал на 26%, 29 марта сообщает LSM.kz Италия, наиболее пострадавшая от распространения пандемии коронавируса страна в Европе, является главным потребителем казахстанской нефти, несмотря на то, что доля в общем объеме экспорта нефти в Италию резко снизилась.
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Финансы
Курс рубля растёт по отношению к доллару и евро
По данным Московской биржи, на открытии торгов во вторник, 31 марта, рубль растёт к доллару и евро.
Футбол
«Тоттенхэм» сократил зарплаты и отправил сотрудников в отпуск
Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви обратился к сотрудникам клуба и болельщикам.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Ирину Шейк заметили на прогулке с экс-бойфрендом Хайди Клум
Парочка вместе проследовала в апартаменты экс-бойфренда Хайди Клум и Эмбер Хёрд, расположенные в районе Манхэттена.
Происшествия
Под Тулой столкнулись 40 автомобилей
Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
Армия и оружие
Террористы ИГ продолжают бунт в подконтрольной SDF тюрьме «Ас-Сина»
Позже ресурс Intelligence Fusion сообщал, что из подконтрольной SDF тюрьмы смогли сбежать 15 террористов ИГ, в том числе трое полевых командиров.
Транспорт
Петербург оказался в числе регионов-лидеров по самоизоляции
Северная столица значительно опережает Москву.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции для граждан
Жителей Петербурга обязали не покидать свои дома за исключением ряда случаев.
Общество
Госдума приняла законопроект о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума в трех чтения приняла законопроект о праве правительства вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности.
Происшествия
В Астрахани в Кировской больнице у медсестры выявили коронавирус
Отмечается, что все 215 тестов исследованы и их результаты - отрицательные. В больнице проведена санитарная обработка.
Общество
Больше 25 регионов России перешли на режим самоизоляции
За минувшие сутки обновлен рекорд по заражению – 302 новых случая по всей стране К 31 марта 24 российских региона перешли на режим самоизоляции по примеру Москвы и Подмосковья.
Политика
Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.