Общество

Вести.ФинансВести.ФинансГосдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селе

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс (ТК) о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
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Вячеслав Володин
До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 06:55
с чего всё началось

Законодательно закреплен сокращенный рабочий день для сельских женщин

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности. Их авторами стали Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов от фракции «Единая Россия».
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