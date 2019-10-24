Общество
Вести.ФинансГосдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селе
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс (ТК) о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
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До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 06:55
с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности. Их авторами стали Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов от фракции «Единая Россия».Государственная Дума РФ06:17
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Женщины в сёлах Забайкалья работают по 36 часов в неделю вместо 40 с 60-х годов – минсоц
Чита.Ру22 октября в 01:28
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