Экономика
ФАНГосдума утвердила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума РФ утвердила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в первом чтении. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Законопроект предлагает повысить МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года.
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Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Кино
Геральт достал меч — новые фотокадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
CyberSport.ru 02:01
Происшествия
СМИ узнали о проверке Росгвардии по стрельбе на Рочдельской улице
Росгвардия начала проверку после обращения бывших бойцов спецотряда быстрого реагирования «Булат», заявивших, что заместитель командира отряда Алексей Касьян участвовал в разборке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, сообщила газета «Коммерсантъ».
РБК 03:31
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Происшествия
В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае
Прорыв дамб в Красноярском крае — результат безответственного отношения к профилактике чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений техники безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Lenta.ru 03:34
Спорт
Куйвашев сформировал региональный оргкомитет Универсиады-2023
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал региональный организованный комитет по подготовке к Универсиаде-2023.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:32
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Дни24 вчера в 08:54
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Финансы
«Роснефть» и «НОВАТЭК» перешли на евро при расчетах за экспорт
«НОВАТЭК» в расчетах с клиентами переходит на евро, уже сейчас основная часть контрактов заключается в этой валюте.
Евразия Daily 02:29
Авто
Mazda представила первый серийный электромобиль Mazda MX-30
Японская компания Mazda представила на автосалоне в Токио свой первый серийный электромобиль Mazda MX-30.
Автоновости дня 23 октября в 00:08
Хоккей
Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Газета.Ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева поделилась мыслями о болезни Заворотнюк
62-летняя звезда «Экипажа», советская актриса Александра Яковлева поделилась своими мыслями о болезни коллеги Анастасии Заворотнюк в интервью одному из популярных изданий.
RuNews24.ru 03:24
Происшествия
В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП
Столкнулись "ВАЗ-2114" и Kia Cerato, в результате иномарка изменила движение и совершила наезд на двух женщин 1951 и 1952 годов рождения, которые были доставлены в больницу.
РИА Новости 03:01
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:07
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы вчера в 00:15
Общество
В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков
Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
REGNUM вчера в 20:31
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Здоровье
Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru вчера в 17:13
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM вчера в 18:08
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС 23 октября в 12:10
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
REGNUM 23 октября в 13:06
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
«США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).
Коммерсантъ вчера в 18:44
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21