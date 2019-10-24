Госдума РФ утвердила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в первом чтении. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Законопроект предлагает повысить МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года.

Госдума утвердила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

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