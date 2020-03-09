Политика

FlashNordFlashNordГосдума утвердила во втором чтении поправки в Конституцию

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, утвердили во втором чтении поправки в Конституцию. Пакет поправок к основному закону страны 20 января внёс президент России Владимир Путин. В первом чтении законопроект был принят 23 января.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Народ скажет свое слово»: депутаты Госдумы рассмотрели поправки в Конституцию РФ во втором чтении

Городские новости. Красноярск10:58

Госдума приняла во втором чтении поправки в Конституцию

Mockva.ru10:09

Госдума утвердила во втором чтении поправки в Конституцию

FlashNord09:34

Проект о внесении изменений в Конституцию прошел II чтение

Дума ТВ09:14

В Основной закон РФ будут внесены поправки

Новый путь (Дебёсский район)08:29

Что думают мурманские общественники о поправках в Конституцию

Вечерний Мурмансквчера в 09:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:46, Ашберн
Общество

Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за вируса

Мэр Москвы подписал указ, запрещающий массовые мероприятия численностью на пять тысяч участников в столице.
РБК 13:36
Политика

Госдума поддержала поправку о снятии ограничения президентских сроков

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, поддержали предложение о снятии ограничений на количество президентских сроков.
Известия 09:02
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Общество

Участник группы Little Big женился

Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
РИА Новости 07:27
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
Общество

Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске

По словам старшего прокурора, проверка в Германии продолжается. В свою очередь, в СК заявили, что пока не получали запрос из Людвигсбурга.
РИА Новости 03:32
Общество

«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
РБК 12:14
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева впервые показала своего нового мужа

Актриса Анастасия Макеева впервые показала своего мужа Александра Саковича.
Пятый канал вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa 11:20
Хоккей

Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева

Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Вести.Ru 05:20
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM вчера в 02:18
Футбол

Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

РИА Новости 11:18
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Футбол

Ростов — ЦСКА 3:2

«Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.
Матч ТВ вчера в 09:05
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Интерфакс 07:43
Политика

В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3

Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RT на русском вчера в 18:05
Армия и оружие

Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике.
Российская газета 06:50
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM 13:22
Армия и оружие

США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана

Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
RT на русском 12:26
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отменила романтическую поездку в Париж из-за коронавируса

Вокруг ТВ 09:50
Экономика

Лекарства подорожают из-за падения рубля

Ситуация все больше напоминает кризис 2014 года. Падение курса рубля может обернуться ростом цен на лекарства.
Inc-news.ru 11:07
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Футбол

Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» заразился коронавирусом

Владелец английского клуба «Ноттингем Форест» и греческого «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис инфицирован коронавирусом.
Metaratings 09:02
Наука

Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые

Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
РИА Новости 09:18
Политика

Оппозиция подала заявку на митинг в Москве по поправке в конституцию

BFM.ru 10:38
Шоу-бизнес

Степаненко пошутила о разводе с Петросяном со сцены

Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.
РЕН ТВ вчера в 04:52
Политика

Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
RT на русском 09:23
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Газета.Ru 08 марта в 07:55
Кино

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
REGNUM 05:56
Общество

В Нидерландах отложены слушания по делу о крушении MH17

Судебный процесс по делу МН17 стартовал в Нидерландах 9 марта. В качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец.
Мой Брянск 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное