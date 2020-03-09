Политика
FlashNordГосдума утвердила во втором чтении поправки в Конституцию
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, утвердили во втором чтении поправки в Конституцию. Пакет поправок к основному закону страны 20 января внёс президент России Владимир Путин. В первом чтении законопроект был принят 23 января.
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«Народ скажет свое слово»: депутаты Госдумы рассмотрели поправки в Конституцию РФ во втором чтении
Городские новости. Красноярск10:58
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