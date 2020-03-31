Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГосдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости". При нынешней ставке ЦБ в 6%, необлагаемый доход со вкладов составит 60 тысяч рублей в год.
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Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РИА Новости06:14

Совфед одобрил закон о налоге на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей

Коммерсантъ10:27

Госдума утвердила 13-процентный налог на вклады: у поправки есть нюансы

Московский Комсомолец10:14

Совфед одобрил закон о налогообложении процентов со вкладов

Российская газета09:41

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РБК05:41

Госдума приняла закон о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАСС04:03

Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму

Интерфаксвчера в 14:17
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество

В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
ТАСС 13:24
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Общество

Режим самоизоляции ввели для жителей Омской области с 1 апреля

С 1 апреля на всей территории Омской области вводится режим самоизоляции.
ИА Красная Весна 13:02
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета 10:00
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Здоровье

Вирусолог рассказала, можно ли заболеть коронавирусом повторно

Врач-вирусолог Галина Червонская заявила, что коронавирусом невозможно заболеть повторно, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:23
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Деловая газета. Юг 06:18
Общество

Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.
RT на русском 07:21
Кино

12 сезон «Ходячих мертвецов» может стать финальным

Совсем недавно поклонники радовались продлению проекта на 11 сезон.
Комсомольская правда вчера в 04:33
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
REGNUM 06:05
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
Город N (Ростов) вчера в 18:12
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Общество

Мужчина сбежал на улицу во время карантина, прикинувшись кустом

Мэдлин Мэй-Дэвис и Николас Мюррей из английского города Стивенидж запечатлели на видео своего соседа в костюме куста.
Ридус 03:37
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Политика

В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза

Фабио Рампелли, зампредседателя нижней палаты парламента Италии, записал видео о том, как в своем кабинете снимает флаг Евросоюза и вешает на его место итальянский.
ToDay News Ufa 13:08
Политика

США предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
ТАСС 11:21
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 11:21
Общество

Названы сроки прихода в Россию убийственного для коронавируса тепла

Теплая и сухая погода, которая может замедлить распространение коронавируса, установится на большей территории России в начале июня.
ТВ Центр 01:50
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
ГЛАС.RU 12:55
Общество

За сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Троих больных врачи обнаружили в Ленинградской и Ростовской областях, по два случая пришлось на Воронежскую, Астраханскую, Тюменскую области, Приморье и Башкортостан.
Город55.ру 05:51
Армия и оружие

Заключенные в сирийской тюрьме «Ас-Сина» боевики ИГ устроили мятеж

Экономика сегодня вчера в 19:28
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